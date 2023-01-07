Удачный мегатрансфер португальца Криштиану Роналду в саудовский Аль-Насру только взбудоражил владельцев клуба. Теперь в погоне за новыми звездами их уже не остановить.

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Аль-Наср интересуют только звезды Реала

Очередной целью саудитов стал игрок мадридского Реала Эден Азар. В бельгийском вингере лично заинтересован главный тренер Аль-Насра Руди Гарсия. Под его руководством Азар играл во французском Лилле. В сезоне 2010/11 они вместе выигрывали Лигу 1.

Саудиты уже делали предложение Азару летом, но тогда бельгийца не удалось уговорить. Теперь, когда Роналду уже является игроком Аль-Насру, арабы надеются пригласить еще одну мегазвезду, пусть и угасающую.

Кстати говоря. В нынешнем сезоне Азар сыграл за "сливочных" 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт бельгийца с королевским клубом истекает 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость вингера составляет 7,5 миллиона евро.

Стратегия клуба достаточно проста, но эффективна – привлечь знаменитостей европейского футбола, чтобы стать в будущем гегемоном азиатского континента. Это станет возможным только благодаря щедрым контрактам, предлагающим угасающим звездам.

Как известно, Аль-Наср не собирается останавливаться на достигнутом. Кандидатами на переезд в Саудовскую Аравию являются друг Роналду по сборной Пепе, а также ветеран ПСЖ Серхио Рамос Так что ожидаем пополнение "клуба сбитых летчиков".