Легендарный португалец Криштиану Роналду решил променять Европу на Азию и подписал фантастический контракт с клубом Аль-Наср. CR7 планирует пополнить свою коллекцию новыми трофеями, а помочь ему в этом может его партнер по сборной Пепе.

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Легенды Реала воссоединятся в Аль-Насре

Во время первых разговоров в Эр-Рияде Роналду подчеркнул, что было бы неплохо подписать игрока сборной Португалии Пепе. В феврале ветерану исполняется 40 лет, но своей игрой на ЧМ-2022 защитник доказал свою значимость. На Мундиале Пепе отыграл четыре поединка, в которых забил один гол.

Обоих игроков сборной Португалии связывает давняя дружба. Пепе поддерживал Роналду во время совместных выступлений за мадридский Реал. В сборной они в течение 15 лет создают костяк команды.

Так что вполне логично, что Кришти желает видеть друга в своей новой команде. Руководство Аль-Насра также не прочь подписать еще одну звезду мирового футбола.

Ранее сообщалось об интересе саудовского клуба к Серхио Рамосу, который сейчас выступает за ПСЖ. Таким образом, новая команда Роналду планирует собрать в своем составе как можно больше легенд Реала.