Вдалий мегатрансфер португальця Кріштіану Роналду до саудівського Аль-Насру тільки розбурхав власників клубу. Тепер в погоні за новими зірками їх вже не зупинити.

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Аль-Наср цікавлять лише зірки Реалу

Черговою ціллю саудитів став гравець мадридського Реалу Еден Азар. У бельгійському вінгері особисто зацікавлений головний тренер Аль-Насра Руді Гарсія. Під його керівництвом Азар грав у французькому Ліллі. У сезоні 2010/11 вони разом вигравали Лігу 1.

Саудити вже робили пропозицію Азару влітку, але тоді бельгійця не вдалося вмовити. Тепер, коли Роналду вже є гравцем Аль-Насру, араби сподіваються запросити ще одну мегазірку, нехай і згасаючу.

До речі. В нинішньому сезоні Азар зіграв за "вершкових" 7 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. Контракт бельгійця з королівським клубом завершується 30 червня 2024 року. Трансферна вартість вінгера складає 7,5 мільйонів євро.

Стратегія клубу доволі проста, але ефективна – залучити знаменитостей європейського футболу, щоб стати в майбутньому гегемоном азіатського континенту. Це стане можливим лише завдяки щедрим контрактам, які пропонують згасаючим зіркам.

Як відомо, Аль-Наср не збирається зупинятися на досягненому. Кандидатами на переїзд до Саудівської Аравії є друг Роналду по збірній Пепе, а також ветеран ПСЖ Серхіо Рамос. Тож очікуємо поповнення "клубу збитих льотчиків".