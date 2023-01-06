Атакующего полузащитника Жулиано хорошо помнят болельщики украинского футбола. Он был основным игроком Днепра, когда им руководил испанец Хуанде Рамос.

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Роналду "помог" получить деньги Жулиано

Последующая карьера забросила бразильца в Саудовскую Аравию, где он защищал цвета Аль-Насра с 2018 по 2020 год. Однако Жулиано вынужден был покинуть будущий клуб Роналду из-за задолженности по заработной плате. У арабов был долг перед бразильцем около 6 миллионов евро.

Любопытно. В составе Аль-Насру Жулиано сыграл 78 матчей, забил 31 гол, отдал 20 ассистам. Сможет ли Роналду превзойти показатели бразильца?

Футболист вместе с адвокатом подали жалобу в ФИФА и организация наказала клуб трансферным баном. Так что когда Аль-Наср подписал Криштиану Роналду, они не могли его заявить из-за долга экс-лидеру Днепра. Саудитам пришлось в экстренном порядке спасать ситуацию.

Аль-Наср должен Жулиано деньги с 2019 года. Мы подали жалобу на клуб в ФИФА и организация наказала их трансферным баном. После этого со мной на связь вышел представитель клуба и объяснил, что деньги в счет долга уже были переведены в последние дни. Итак, заплатить они успели только сегодня (5 января), после чего ФИФА сняла запрет на трансферы из Аль-Насра,

– заявил адвокат Жулиано Марсело Аморетти Соуза.

Таким образом, благодаря переходу Роналду Жулиано получил свои заработанные 6 миллионов евро.

Жулиано в Днепре