Аль-Наср собирается собрать звездный коллектив. Клуб продолжает искать потенциальных кандидатов, которые помогут свежеподписанному Криштиану Роналду достигать высот в Саудовской Аравии.

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Азиатский коллектив ищет "кусочек пазла", чтобы сформировать звездное нападение. Мауро Икарди, принадлежащий ПСЖ, выступает на правах аренды в турецком Галатасарае. Именно на этого нападающего и нацелился Аль-Наср. Игроком также интересуется аргентинский Олд Бойз, но азиаты готовы предложить более выгодные условия игроку, чем латиноамериканцы.

К слову, Мауро перешел в турецкий клуб, чтобы сосредоточься на отношениях с Вандой Нарой и не тратить лишнее время на футбол. Аль-Наср – идеальный вариант для игрока, поскольку и денег можно подзаработать, и время любви уделить.

Икарди забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи в шести матчах за Галатасарай. Трансфермаркт оценивает игрока в 17,50 миллиона евро.

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