Аль-Наср планує зібрати зірковий колектив. Клуб продовжує шукати потенційних кандидатів, які допоможуть свіжопідписаному Кріштіану Роналду досягати висот у Саудівській Аравії.

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Азійський колектив шукає "шматочок пазлу", аби сформувати зірковий напад. Мауро Ікарді, який належить ПСЖ, наразі виступає на правах оренди в турецькому Галатасараї. Саме на цього нападника і націлився Аль-Наср. Гравцем також цікавиться аргентинський Олд Бойз, але азіати готові запропонувати набагто вигідніші умови гравцю, аніж латиноамериканці.

До слова, Мауро перейшов у турецький клуб, аби зосередись на стосунках з Вандою Нарою та не витрачати зайвий час на футбол. Аль-Наср – ідеальний варінат для гравця, оскільки і грошей можна підзаробити, і час коханню приділити.

Ікарді забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі у шести матчах за Галатасарай. Трансфермаркт оцінює гравця в 17,50 мільйонів євро.

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