На своей странице в инстаграм Икарди выложил фото , где занимает свою любимую. Фотографию футболист подписал так: "Несколько дней в раю". Совместное фото свидетельствует о том, что паре удалось найти компромисс.

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Безумная история отношений

Ванда Нара и Маура Икарди начали свой путь в 2013 году. Тогда Нара ушла к молодому футболисту от другого аргентинца Макси Лопеса.

Впоследствии, в 2015 году Ванда становится агентом Икарди и организует ему переход в ПСЖ, в 2019 году. В этот период футболист решил нанести на свое тело тату с изображением любимой.



История любви Икарди / Фото с инстаграммы Мауро Икарди

Уже в 2021 году Нара подозревает Икарди в измене.

Она наняла детективов, нашедших переписку футболиста с другой. Маурой отрицал все обвинения в его сторону. Нара же удалила все общие фото с аргентинцем, кичилась фото руки без кольца и написала на своей странице в Инстаграм: "Ты разрушил еще одну семью ради проститутки". Тогда бывший Ванды Макси Лопес опубликовал такую фразу: "А вы верите в карму"?

Икарди начал пропускать тренировки и решил пойти в более "простой клуб", чтобы иметь возможность концентрироваться на отношениях. Как результат – трансфер в Галатасарай.

Потом появилась информация о том, что Ванда нашла себе другого. Им оказался рэпер L-Gante, с которым она снялась в клипе с ним в постели. Икарди решает улететь в Аргентину, чтобы выяснить отношения с Вандой. Тогда, как сказал Мауро, они проводят отлично время вместе. Также Мауро уволил Ванду с должности своего агента.

Но вот конец такого скандала стал для всех неожиданным. Мало кто мог подумать, что пара найдет общий язык. Сейчас влюбленные выкладывают вместе милые фото в соцсети и отдыхают на Мальдивах.

Кстати, Икарди не нашлось места в составе сборной Аргентины на ЧМ, поэтому футболист может сконцентрироваться на отношениях.