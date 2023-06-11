Какую-нибудь звезду ПСЖ: саудовский клуб жаждет приобрести нападающего парижан и уже предложил сумму
Источник:CBS Sport
Аль-Хилаль не оставляет надежды приобрести звезду мирового класса в свой состав. Саудовский клуб серьезно настроился на трансфер.
Аль-Хилаль готовится провернуть трансфер Неймара. Саудовский коллектив уже прибыл во Францию с серьезными намерениями.
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Пора убегать из-под еще одной тени
После многократных попыток Аль-Хилаля подписать Лионеля Месси, которому коллектив готов был предложить 1 миллиард евро зарплаты в год, саудовский коллектив решил переключиться на другую звезду мирового футбола (поскольку аргентинец решил перейти в Интер Майами ). Новой трансферной целью саудитов стал Неймар, неоднократно заявлявший о том, что он хочет покинуть французский гранд (бральца уже успели посватать в ряд европейских клубов ). Аль-Хилаль уже прибыл в Париж для переговоров с представителями ПСЖ.
Более того, саудовский коллектив уже сделал первое конкретное предложение по бразильскому футболисту. "Лидеры" предложили французскому гранду 45 миллионов евро за Неймара, стоит отметить, что летом 2017-го ПСЖ заплатил за бразильца 222 миллиона. Однако парижане, скорее всего, готовы принять такой запрос, поскольку хотят выручить хоть какие-то средства за звездного игрока.
К тому же, Неймар может хорошо заработать в состоянии саудовского коллектива. Конечно же, не так как его дважды эксодноклубник Месси, но так как Роналду. Бразильский футболист сможет подписать контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год с учетом коммерческих выплат. Приблизительно такую сумму получает португальский футболист в год в Аль-Насре за свою игру и выходки.
Бразильская звезда в состоянии ПСЖ
- Неймар перебрался из Барселоны в состав французского гранда в 2017 году. Парижане отдали за талантливого бразильца рекордные 222 миллиона евро.
- Неймар уходил из каталонского коллектива, поскольку хотел "выйти из тени Лионеля Месси". Однако на беду бразильца, в составе ПСЖ засветился Килиан Мбаппе, также омрачивший Неймара.
- В состоянии парижан бразилец становился четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции и пятикратным обладателем Суперкубка Франции. Однако Лига чемпионов Неймара по ПСЖ так и не подчинилась.
- В последнее время бразильский вингер стал попадать в ряд скандалов с ПСЖ, а фанаты французского гранда готовы были бойкотировать матчи с участием Неймара.
- За парижан звездный футболист провел 173 матча, в которых смог забить 118 голов и отдать 77 ассистам.