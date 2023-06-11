Впервые из сезона 2011/2012 Лигу чемпионов не выиграл хорватский футболист. Однако представитель Хорватии все же принял участие в решающем матче, пишет 24 Канал.

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Конец гегемонии

Манчестер Сити одолел миланский Интер (1:0) в финале самого престижного клубного турнира. Английский коллектив не только ухудшил позиции донецкого Шахтера во время жеребьевки следующей кампании соревнований, но и прервал "национальную" серию Дело в том, что впервые с сезона 2011/2012 титул Лиги чемпионов не возвысил над головой хорватский футболист. Интересно, что представитель Хорватии все же принял участие в финальном поединке, однако он защищал цвета уступившего Интера. Этим футболистом был Марцело Брозович, которому ЛЧ еще никогда не подчинялась.

Интересно, что эта серия могла продолжаться хотя бы на год дольше, поскольку в сезоне 2011/2012 был хорватский представитель в составе Баварии, а именно Ивица Олич. Однако тогда немецкий коллектив уступил в серии пенальти лондонскому Челси (1:1), а Олич стал одним из тех футболистов, которые не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар. Однако следующие 10 лет для хорватов в плане ЛЧ были прекрасными. Наибольший вклад в серию сделал Лука Модрич – 5 титулов. Практически в каждом решающем матче хорваты отличались результативными действиями.

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