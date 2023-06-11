Аль-Хілаль готується провернути трансфер Неймара. Саудівський колектив уже прибув до Франції з серйозними намірами.
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Час втікати з-під ще однієї тіні
Після багаторазових спроб Аль-Хілаля підписати Ліонеля Мессі, якому колектив готовий був запропонувати 1 мільярд євро зарплатні в рік, саудівський колектив вирішив перемкнутися на іншу зірку світового футболу (оскільки аргентинець вирішив перейти в Інтер Маямі). Новою трансферною ціллю саудитів став Неймар, який неодноразово заявляв про те, що він хоче покинути французький гранд (бралильця уже встигли посватати у низку європейських клубів). Аль-Хілаль уже прибули у Париж для переговорів з представниками ПСЖ.
Ба Більше, саудівський колектив уже зробив першу конкретну пропозицію щодо бразильського футболіста. "Лідери" запропонували французькому гранду 45 мільйонів євро за Неймара, Варто відзначити, що влітку 2017-го ПСЖ заплатив за бразильця 222 мільйони. Проте парижани, скоріше за все, готові прийняти такий запит, оскільки жадають виручити хоча б якісь кошти за зіркового гравця.
До того ж Неймар може гарно заробити у стані саудівського колективу. Звичайно ж, не так як його двічі ексодноклубник Мессі, проте так як Роналду. Бразильський футболіст матиме змогу підписати контракт із зарплатою у 200 мільйонів євро на рік з урахування комерційних виплат. Приблизно таку суму отримує португальський футболіст у рік в Аль-Насрі за свою гру та вибрики.
Бразильська зірка у стані ПСЖ
- Неймар перебрався з Барселони у склад французького гранда у 2017-му році. Парижани віддали за талановитого бразильця рекордні 222 мільйони євро.
- Неймар йшов з каталонського колектива, оскільки хотів "вийти з тіні Ліонеля Мессі". Проте на біду бразильця, у складі ПСЖ засвітився Кіліан Мбаппе, який також затьмарив Неймара.
- У стані парижан бразилець ставав чотириразовим чемпіоном Франції, триразовим володарем Кубка Франції та п'ятиразовим володарем Суперкубка Франції. Проте Ліга чемпіонів Неймару з ПСЖ так і не підкорилась.
- Останнім часом бразильський вінгер почав потрапляти у низку скандалів з ПСЖ, а фанати французького гранду готові були бойкотувати матчі за участі Неймара.
- За парижан зірковий футболіст провів 173 матчі, в яких зміг забити 118 голів та віддати 77 асистів.