Аль-Хилаль готовится провернуть трансфер Неймара. Саудовский коллектив уже прибыл во Францию с серьезными намерениями.

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Пора убегать из-под еще одной тени

После многократных попыток Аль-Хилаля подписать Лионеля Месси, которому коллектив готов был предложить 1 миллиард евро зарплаты в год, саудовский коллектив решил переключиться на другую звезду мирового футбола (поскольку аргентинец решил перейти в Интер Майами ). Новой трансферной целью саудитов стал Неймар, неоднократно заявлявший о том, что он хочет покинуть французский гранд (бральца уже успели посватать в ряд европейских клубов ). Аль-Хилаль уже прибыл в Париж для переговоров с представителями ПСЖ.

Более того, саудовский коллектив уже сделал первое конкретное предложение по бразильскому футболисту. "Лидеры" предложили французскому гранду 45 миллионов евро за Неймара, стоит отметить, что летом 2017-го ПСЖ заплатил за бразильца 222 миллиона. Однако парижане, скорее всего, готовы принять такой запрос, поскольку хотят выручить хоть какие-то средства за звездного игрока.

К тому же, Неймар может хорошо заработать в состоянии саудовского коллектива. Конечно же, не так как его дважды эксодноклубник Месси, но так как Роналду. Бразильский футболист сможет подписать контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год с учетом коммерческих выплат. Приблизительно такую сумму получает португальский футболист в год в Аль-Насре за свою игру и выходки.

Бразильская звезда в состоянии ПСЖ