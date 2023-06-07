Лионель Месси перейдет в Интер Майами. Аргентинский футболист не смог осчастливить своих давних каталонских болельщиков.

Достойно внимания Повод подрессировать Роналду: тренер Украинской Премьер-лиги может возглавить Аль-Наср

Конец звездной саги

Шум вокруг Лионеля Месси, недавно ставший свободным агентом, поскольку покинул ПСЖ, становится только громче. На аргентинского футболиста претендует сразу три коллектива, которые больше всего делают для того, чтобы многократный обладатель "Золотого мяча" оказался именно в их команде, а именно: Аль-Хилаль из Саудовской Аравии, Интер Майами из США и Барселона.

Все три команды кое-где странно пытались соблазнить Месси, однако как оказалось Лионелю не интересны деньги, несмотря на то, что Аль-Хилаль предлагал аргентинцу заработную плату в миллиард евро в год. В сравнение, Роналду получает в Аль-Насре около двух сотен миллионов евро в год. Однако Саудовская Аравия все же, наверное реализует свой план по поощрению ряда звездных футболистов в свою лигу, чтобы сделать собственный чемпионат более привлекательным.

Таким образом, в борьбе за Месси осталось всего два клуба. Но аргентинский футболист в свою очередь предпочтение отдал не родной Барселоне, которая не могла все-таки его убедить, а Интеру из Майами. О таком решении Лионеля сообщает самый известный мировой инсайдер Фабрицио Романо, который "не подводит". Также итальянец отметил, что Месси о своем выборе объявит уже в ближайшее время.

Кстати говоря. В Интере из Майами выступает украинец Сергей Кривцов, а также в команде может оказаться Серхио Бускетс, ранее заявлявший, что перейдет в тот коллектив, который себе на будущее выберет Лионель Месси, чтобы снова сыграть в одной команде с аргентинцем.

Стоит отметить, что ранее по интернету гуляла информация, что Интер Майами договорился с другими клубами МЛС о том, что команды готовы платить заработную плату Месси все вместе, равноценно распределив средства, а аргентинец в свою очередь сам выберет американский клуб, в который перейдет. МЛС это нужно для того, чтобы Месси стал "афишей" будущего ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США.