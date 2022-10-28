Подопечные Мирчи Луческу создали невероятный камбек и едва не стали творцами чудес. Киевляне на последних минутах сравняли счет до 3:3 и имели отличный момент выйти вперед. Но в четвертый раз мяч так и не залетел в сетку ворот АЭКа.

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Возмутительная ситуация на трибунах на Кипре

К сожалению, ничья 3:3 не позволила динамовцам побороться за плей-офф Лиги конференций. Динамо досрочно закончило свои выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Было жарко не только на футбольном поле, но и на трибунах в Ларнаке.

Одна из фанаток Динамо держала в руках плакат со словами: "Russia is a terrorist state" (в переводе на украинский – "Россия – страна-террорист"). Эти слова являются чистой правдой, на которую не смогли смотреть киприотские стюарды, наблюдавшие за порядком на трибунах на стадионе АЭКа в Ларнаке.



​Возмутительная ситуация на трибунах во время матча АЭК – Динамо / Фото телеграмм-канала ГРУНТ

Стюард начал отбирать плакат у женщины, объясняя такое свое поведение тем, что вроде бы на трибунах была русская мафия, которая не хотела видеть такие плакаты на арене.

Киприоты еще раз доказали свою пророссийскую позицию.

Видео возмутительного момента в матче АЕК – Динамо

К сожалению, АЭК вышел в плей-офф Лиги конференций.