Підопічні Мірчі Луческу створили неймовірний камбек та мало не стали творцями неймовірного дива. Кияни на останніх хвилинах зрівняли рахунок до 3:3 та мали чудовий момент вийти уперед. Але вчетверте м'яч так і не залетів у сітку воріт АЕКа.

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Обурлива ситуація на трибунах на Кіпрі

На жаль, нічия 3:3 не дозволила динамівцям поборотись за плей-офф Ліги конференцій. Динамо достроково закінчило свої виступи у єврокубках у цьому сезоні.

Було гаряче не лише на футбольному полі, а ще й на трибунах у Ларнаці.

Одна з фанаток Динамо тримала у руках плакат зі словами: "Russia is a terrorist state" (у перекладі на українську – "Росія – країна-терорист"). Ці слова є чистою правдою, на яку не змогли дивитись кіпріотські стюарди, які спостерігали за порядком на трибунах на стадіоні АЕКа у Ларнаці.



Обурлива ситуація на трибунах під час матчу АЕК – Динамо / Фото телеграм-каналу ҐРУНТ

Стюард почав відбирати плакат у жінки, пояснюючи таку свою поведінку тим, що начебто на трибунах була російська мафія, яка не хотіла бачити такі плакати на арені.

Кіпріоти вкотре довели свою проросійську позицію.

Відео обурливого моменту у матчі АЕК – Динамо

На жаль, АЕК вийшов у плей-офф Ліги конференцій.