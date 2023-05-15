Минулого року Аякс був зацікавлений у послугах Владислава Ваната. Юний лідер Динамо демонструє хороший футбол.

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Потенційна втрата новонародженого лідера

Велетень нідерландського футболу пильно стежив за зіркою українського столичного колективу в 2022-му році. Владислав Ваната входив у список претендентів Аякса на підсилення та уже був "на олівці" у клуба, проте до конкретики справа не дійшла. Наразі проте інтерес багаторазового чемпіона Нідерландів до молодого нападника нічого не відомо.

На даний момент Владислав Ванат став одним з небагатьох яскравих промінчиків нинішнього кризового Динамо, яке планує відпустити своїх лідерів у вільне плавання влітку, тому наразі форвард потрібен клубу. Зокрема, раніше повідомлялося, що Георгій Бущан та Микола Шапаренко стануть першими, хто покине столичний колектив по завершенню сезону. Також європейські клуби проявляють інтерес до Віталія Буяльського.

В Динамо також незрозуміла ситуація щодо головного тренера. Наразі Мірча Луческу залишається на чолі "біло-синіх", проте через стан здоров'я румун відправився на лікарняний, а його обов'язки виконує Олександр Шовковський, якого керівництво клубу не бачить у на цій посаді у подальшій перспективі.

На пост головного тренера Динамо сватають наставника Ракува Марека Папшуна та фахівця з молодіжної команди киян Ігоря Костюка. Наразі Динамо сформоване практично саме під українського фахівця, оскільки обойма клубу складається в більшості з молодих футболістів, які свого часу були під керівництвом Костюка. Тому Ванат може відіграти ключову роль в команді Ігоря, виконуючи роль лідера.

Кар'єра Владислава Ваната