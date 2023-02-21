В зимнее трансферное окно киевляне уже продали своих двух лидеров. Виктор Цыганков перебрался в испанскую Жирону, а Илья Забарный попробует свои силы в Английской Премьер-лиге. В аренду пошли Артем Беседин и поляк Томаш Кендзера.

Читайте также Взамен Мане: кризисный Ливерпуль получил неожиданное предложение подписать Неймара

Судьба двух лидеров Динамо под вопросом

По информации издания, на этом "бело-синие" не остановятся. В киевском клубе следует ждать омоложения, а тренерский штаб будет бросать в бой своих молодых питомцев, которые еще не имеют нужного опыта на взрослом уровне.

Вроде бы после реабилитаций от травм Динамо может избавиться еще от двух лидеров команды Николая Шапаренко и Георгия Бущана. Оба футболиста сборной Украины находятся в лазарете киевлян.

Пока на этих динамовцев нет у клуба конкретных предложений, а только слухи. Поэтому не исключено, что Динамо будет искать новые команды для Шапаренко и Бущана, чтобы еще больше разгрузить зарплатную ведомость.

Любопытно! По данным Transfermarkt, контракт Шапаренко из Динамо рассчитан до конца июня 2025 года, а Бущана к тому же числу, но в 2026 году. Стоимость трансфера голкипера составляет 10 миллионов, а полузащитника – 9 миллионов евро. Однако киевляне захотят выручить за своих лидеров гораздо больше.

Если Динамо потеряет еще этих исполнителей, то команде будет крайне сложно показывать какую-то конкурентоспособную игру. После первого круга сезона команда Мирчи Луческу уходит на третье место в АПЛ, имея одинаковое количество очков со вторым Шахтером. Отставание к лидеру Днепра-1 составляет 5 баллов.

Из еврокубков динамовцы выбыли, поэтому подопечные румынского тренера будут делать акцент только на внутренних баталиях в чемпионате, а не разрываться на несколько фронтов.

Главное о карьере Бущана и Шапаренко в Динамо