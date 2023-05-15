Андрей Ярмоленко не против своего возвращения в киевское "Динамо". Однако судьба украинца в руках его команды.

Достойно внимания "Трудное решение": финалист Лиги Европы пролил свет на свое будущее у Динамо

Режим ожидания

Украинский спортивный журналист Виктор Вацко рассказал, что он пообщался с Андреем по поводу его футбольного будущего: "Чтобы ничего не придумывать о возвращении Ярмоленко в Динамо, я набрал Андрея, и мы поговорили на эту тему". Журналист отметил, что у капитана сборной Украины ситуация достаточно проста, однако все зависит от Аль-Айна.

В прошлом году Ярмоленко подписал контракт с эмиратским коллективом по схеме 1 плюс 1. Но вот вступит ли в силу этот дополнительный год решение само руководство Аль-Айна. Украинский вингер в свою очередь ждет июня, поскольку тогда клуб должен сообщить ему о своем решении. Соответственно, на данный момент Ярмоленко ничего не может планировать относительно своего будущего. Теперь все в руках Аль-Айна.

Что касается возвращения Ярмоленко в украинский чемпионат, то Андрей не исключает такого развития событий. Если его камбэк в Украинскую Премьер-лигу состоится, Ярмоленко готов будет одеть футболку только киевского Динамо.

Ярмоленко в Аль-Айне