"Не надо бегать и просить, чтобы его куда-нибудь взяли": агент Бущана об интересе из Европы
Источник:ютуб-канал "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ"
Георгий Бущан прочно укрепил за собой место в рамке ворот киевского Динамо. Агент голкипера рассказал о заинтересованности его клиента со стороны иностранных клубов.
Яковенко: Это большие клубы, их несколько
Александр Яковенко открыл занавес об интересе к вратарю Динамо. По его словам, Георгия Бущана интересуются несколько клубов. Агент футболиста не стал раскрывать названия этих команд, назвав только их обширными.
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Пока вратарь не хочет покидать Динамо, где чувствует себя очень комфортно. У него постоянная игровая практика, из-за киевлян получил вызов в сборной Украины, где тоже стал номером один в раме ворот "сине-желтых".
Георгий не просит, чтобы его куда-нибудь забрали, ему комфортно у Динамо. Будем говорить, если кто-то сделает интересное предложение, которое понравится Динамо. Бущану не надо бегать и просить, чтобы его взяли. Он – основной вратарь сборной Украины и Динамо. Но есть клубы, которые им интересуются. Это большие клубы, их несколько,
– рассказал Яковенко.
Ранее сам Бущан заявлял, что не спешит перебираться в другой клуб. Пока его все устраивает в Динамо.
Голкипером "бело-синих" интересовались французские клубы, но солидный ценник, который Динамо повесило на футболиста, отпугал претендентов.
- Бущан – воспитанник Динамо, с января 2017 года перешедший в главную команду киевлян.
- В прошлом сезоне провел за столичный клуб 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и в 8 поединках оставил свои владения "на замке".
- В этом сезоне уже отыграл в двух встречах против турецкого Фенербахче, у которых пропустил один мяч.
- Контракт Бущана с Динамо рассчитан до конца июня 2026 года.