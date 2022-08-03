"Не надо бегать и просить, чтобы его куда-нибудь взяли": агент Бущана об интересе из Европы

Георгий Бущан прочно укрепил за собой место в рамке ворот киевского Динамо. Агент голкипера рассказал о заинтересованности его клиента со стороны иностранных клубов.

Яковенко: Это большие клубы, их несколько

Александр Яковенко открыл занавес об интересе к вратарю Динамо. По его словам, Георгия Бущана интересуются несколько клубов. Агент футболиста не стал раскрывать названия этих команд, назвав только их обширными.

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Пока вратарь не хочет покидать Динамо, где чувствует себя очень комфортно. У него постоянная игровая практика, из-за киевлян получил вызов в сборной Украины, где тоже стал номером один в раме ворот "сине-желтых".

Георгий не просит, чтобы его куда-нибудь забрали, ему комфортно у Динамо. Будем говорить, если кто-то сделает интересное предложение, которое понравится Динамо. Бущану не надо бегать и просить, чтобы его взяли. Он – основной вратарь сборной Украины и Динамо. Но есть клубы, которые им интересуются. Это большие клубы, их несколько,

– рассказал Яковенко.

Ранее сам Бущан заявлял, что не спешит перебираться в другой клуб. Пока его все устраивает в Динамо.

Голкипером "бело-синих" интересовались французские клубы, но солидный ценник, который Динамо повесило на футболиста, отпугал претендентов.

Бущан – воспитанник Динамо, с января 2017 года перешедший в главную команду киевлян.

В прошлом сезоне провел за столичный клуб 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и в 8 поединках оставил свои владения "на замке".

В этом сезоне уже отыграл в двух встречах против турецкого Фенербахче, у которых пропустил один мяч.

Контракт Бущана с Динамо рассчитан до конца июня 2026 года.