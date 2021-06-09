Динамо хочет заработать на трансфере

Украинский голкипер попал в шорт-лист Ниццы и Марселя. Однако киевское Динамо не будет так просто отпускать основного вратаря.

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Киевский клуб повесил на игрока ценник в 15 миллионов евро. Такая сумма сразу испугала французские команды, которые отказались бороться за футболиста сборной Украины.

Интересно, что специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста только в 5 миллионов евро. Эта сумма в три раза меньше, чем та, которую поставили киевляне. Сейчас голкипер поехал со сборной Украины на Евро-2020. Если стражу ворот удастся хорошо себя проявить, то его стоимость может вырасти еще в несколько раз. Скорее всего, именно динамовский вратарь будет основным голкипером "сине-желтых" на чемпионате Европы.

Почему Динамо повесило такой ценник? У команды остались только два голкипера – Георгий Бущан и Денис Бойко. Талантливый вратарь Руслан Нещерет залечивает травму, поэтому сможет присоединиться к команде только в середине летних сборов. Если клубы продал бы 27-летнего футболиста, то в команде остался бы только Бойко. Иметь только одного опытного голкипера для чемпионов УПЛ слишком рискованно.