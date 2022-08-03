Матч Динамо – Штурм начнется в 21:00 по киевскому времени. Несмотря на то, что матч будет домашним для Динамо, киевлянам придется его сыграть в польском городе Лодзь. Там же Динамо в предварительном раунде квалификации Лиги чемпионов принимало и турецкий Фенербахче.

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До этого матча Динамо только однажды играло против Штурма – в товарищеском матче во время зимних сборов в 2018 году. Тогда победу праздновал именно Штурм со счётом 2:0. Из нынешнего состава Динамо в том матче принимали участие Бущан, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Беседин, Бурда, Кендзера и Гармаш.

Зато у Динамо достаточно хорошая статистика противостояния с австрийскими клубами в еврокубках. Команда семь раз встречалась с представителями Австрии и только однажды не сумела пройти дальше. В общей сложности за 14 матчей Динамо одержало 9 побед, дважды сыграло вничью и еще три раза уступило австрийским командам. Разница голов 29:17 в пользу Динамо.

Матч Динамо – Штурм начнется в 21.00. Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Штурм будет доступна в этой новости.