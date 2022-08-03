Традиционные домашние цвета киевлян

Игроки киевского клуба выйдут на футбольное поле в бело-голубой форме. Голкипер Динамо наденет серый комплект игровой формы.

К теме Динамо – Штурм: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Австрийский Штурм сыграет в синей форме, а вратарь – в светло-салатовой.

Напомним, что "домашние" поединки подопечные Мирчи Луческу проводят в польском городе Лодзь, где раньше свои матчи сыграла сборная Украины. К сожалению, из-за полномасштабной войны динамовцы еще не могут сыграть на родном НСК "Олимпийский".



Динамо – Штурм: игровые комплекты форм / Фото киевского клуба

Матч третьего квалификационного круга Лиги чемпионов Динамо – Штурм состоится 3 июля в 21:00 по киевскому времени.

Первая встреча между Динамо и Штурмом будет уникальной. УЕФА решила использовать VAR на этом поединке. До этого видеоповтор использовался только во встречах основного раунда Лиги чемпионов, а не квалификации.

Обратите внимание! Сайт 24 канала будет вести текстовую трансляцию матча Динамо – Штурм.