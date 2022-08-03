Яковенко: Це великі клуби, їх декілька

Олександр Яковенко привідкрив завісу про інтерес до воротаря Динамо. За його словами, Георгієм Бущаном цікавляться декілька клубів. Агент футболіста не став розкривати назви цих команд, назвавши лише їх великими.

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Наразі воротар не хоче покидати Динамо, де почуває себе дуже комфортно. У нього постійна ігрова практика, через киян отримав виклик у збірній Україні, де теж став номером один у рамці воріт "синьо-жовтих".

Георгій не просить, щоб його кудись забрали, йому комфортно у Динамо. Будемо говорити, якщо хтось зробить цікаву пропозицію, яка сподобається Динамо. Бущану не треба бігати та просити, щоб його кудись взяли. Він основний воротар збірної України та Динамо. Але є клуби, які ним цікавляться. Це великі клуби, їх декілька,

– розповів Яковенко.

Раніше сам Бущан заявляв, що не поспішає перебиратись в інший клуб. Наразі його все влаштовує у Динамо.

Голкіпером "біло-синіх" цікавились французькі клуби, але солідний цінник, який Динамо повішало на футболіста, відлякав претендентів.

Бущан – вихованець Динамо, який з січня 2017-го року перейшов у головну команду киян.

У минулому сезоні провів за столичний клуб 20 матчів, у яких пропустив 20 голів та у 8-ми поєдинках залишив свої володіння "на замку".

У цьому сезоні вже відіграв у двох зустрічах проти турецького Фенербахче, у яких пропустив один м'яч.

Контракт Бущана з Динамо розрахований до кінця червня 2026 року.

Важливо! 3 серпня Динамо зіграє перший матч проти Штурма у третьому кваліфікаційному колі Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 21:00. Текстову трансляцію поєдинку проведе сайт 24 каналу.