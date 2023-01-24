Футбольный агент Симон Балаж, работающий в агентстве ProStar Вадима Шаблия, анонсировал уход Владислава из столичного клуба. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 29-летний форвард.

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Минус один форвард

Кулач проигрывал конкуренцию другим. Хотя после сезона-2020/2021 Владислав подавал большие надежды. Тогда нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, наколотив 15 голов. Именно после этого сезона "бело-синие" оформили не оправдавший надежд трансфер Владислава из полтавской Ворсклы.

После ухода Кулача в киевском клубе на позиции нападающего останется пять футболистов. Владислав Супряга и Евгений Исаенко вернулись с аренды из итальянской Сампдории и коваловского Колоса соответственно.

Также под рукой Мирчи Луческу есть опытный Артем Беседин, который часто серьезно травмируется и забивной Владислав Ванат.

Сейчас Кулач, тоже склонный к повреждениям, вместе с киевлянами находится на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Факт по статистике! В сезоне-2022/2023 Кулач отыграл в бело-синей футболке всего 2 матча.

У 29-летнего форварда есть действующий контракт с Динамо, рассчитанный до конца июня 2023 года. Однако в пункте соглашения была опция пролонгации сотрудничества еще на год.

Недавно киевляне вернули в свое расположение Богдана Леднева, с января 2022 года выступавшего в аренде в венгерском Фехерваре. См. также продало своего лидера Виктора Цыганкова в испанскую Жирону.

Напомним, что Динамо закончило первый круг УПЛ-2022/2023 на 3-м месте, имея в своем активе одинаковое количество очков с Шахтером – по 30 баллов. Поэтому борьба за первую строчку, которая сейчас занимает Днепр-1, продолжается. Отставание всего в 5 пунктах от днепрян.