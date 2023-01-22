Воспитанник Шахтера, который лучше себя проявил в Украине в футболке Зари, мог одеть футболку киевского Динамо. Услугами Руслана Малиновского был заинтересован Сергей Ребров, возглавлявший в свое время столичный клуб.
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Малиновский: Тренерская философия для сборной была бы правильной
Малиновский рассказал о давнем разговоре с Сергеем Станиславовичем. Руслан похвалил игру киевлян под руководством Реброва.
Подойдет ли видение Реброва сборной Украины? Я с Сергеем Станиславовичем разговаривал, когда он тренировал Динамо, а я играл в Заре. Не секрет, что на тот момент он был заинтересован в том, чтобы я перешел в Динамо. Могу сказать, что Динамо под его руководством было очень сильным. Команда показывала футбол серьезного уровня,
– сказал Руслан.
Полузащитник Марселя ответил на вопрос о возможном назначении Реброва на должность главного тренера сборной Украины. Малиновский уверен, что его стиль тренера подошел бы для "сине-желтых".
"И, думаю, сейчас он не отошел от своей тренерской философии. Посмотрим. Пока он работает в Аль-Айне и там тоже показывает неплохие результаты. Не могу сказать, будет ли он тренером сборной. Но мне кажется, что его тренерская философия для сборной" была бы правильная", – заявил футболист Марселя.
- Отметим, что вместо Динамо Малиновский вернулся из аренды в Шахтер. Далее в карьере Руслана начался заграничный период. Украинец уехал в бельгийский Гент, откуда перешел в итальянскую Аталанту. А уже 9 января 2023 года Малиновский стал игроком французского Марселя.
- За "провансальцев" Малиновский уже успел провести 3 матча, в которых пока не забивал. В предыдущем поединке против Ренна в Кубке Франции Руслан был близок к голу, но со штрафного попал в штангу.