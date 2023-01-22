Воспитанник Шахтера, который лучше себя проявил в Украине в футболке Зари, мог одеть футболку киевского Динамо. Услугами Руслана Малиновского был заинтересован Сергей Ребров, возглавлявший в свое время столичный клуб.

Смотрите также Малиновский поздравил фанатов Марселя с победой в Кубке, вспомнив культовый фильм "Такси"

Малиновский: Тренерская философия для сборной была бы правильной

Малиновский рассказал о давнем разговоре с Сергеем Станиславовичем. Руслан похвалил игру киевлян под руководством Реброва.

Подойдет ли видение Реброва сборной Украины? Я с Сергеем Станиславовичем разговаривал, когда он тренировал Динамо, а я играл в Заре. Не секрет, что на тот момент он был заинтересован в том, чтобы я перешел в Динамо. Могу сказать, что Динамо под его руководством было очень сильным. Команда показывала футбол серьезного уровня,

– сказал Руслан.

Напомним! С 2010 по 2014 год Ребров был ассистентом главного тренера Динамо. В апреле 2014-го возглавил киевский клуб, во главе которого работал до конца мая 2017-го. Ребров возглавляет Аль-Айн, контракт с клубом ОАЭ рассчитан до конца июня 2023 года.

Полузащитник Марселя ответил на вопрос о возможном назначении Реброва на должность главного тренера сборной Украины. Малиновский уверен, что его стиль тренера подошел бы для "сине-желтых".

"И, думаю, сейчас он не отошел от своей тренерской философии. Посмотрим. Пока он работает в Аль-Айне и там тоже показывает неплохие результаты. Не могу сказать, будет ли он тренером сборной. Но мне кажется, что его тренерская философия для сборной" была бы правильная", – заявил футболист Марселя.