Футбольний агент Сімон Балаж, який працює в агенстві ProStar Вадима Шаблія, анонсував відхід Владислава зі столичного клубу. Наразі невідомо, де продовжить кар'єру 29-річний форвард.

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Мінус один форвард

Кулач програвав конкуренцію іншим. Хоча після сезону-2020/2021 Владислав подавав великі надії. Тоді нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, наколотивши 15 голів. Саме після цього сезону "біло-сині" оформили трансфер Владислава, який не виправдав сподівань, із полтавської Ворскли.

Після відходу Кулача у київському клубі на позиції нападника залишиться п'ять футболістів. Владислав Супряга та Євген Ісаєнко повернулись з оренд із італійської Сампдорії та ковалівського Колоса відповідно.

Також під рукою Мірчі Луческу є досвідчений Артем Бєсєдін, який часто серйозно травмується, та забивний Владислав Ванат.

Наразі Кулач, який теж схильний до пошкоджень, разом із киянами перебуває на зимовому тренувальному зборі у Туреччині.

Факт зі статистики! У сезоні-2022/2023 Кулач відіграв у біло-синій футболці лише 2 матчі.

У 29-річного форварда є чинний контракт із Динамо, який розрахований до кінця червня 2023 року. Однак у пункті угоди була опція пролонгації співпраці ще на один рік.

Нещодавно кияни повернули у своє розташування Богдана Лєднєва, який з січня 2022 року виступав в оренді в угорському Фехерварі. Також Динамо продало свого лідера Віктора Циганкова в іспанську Жирону.

Нагадаємо, що Динамо закінчило перше коло УПЛ-2022/2023 на 3-му місці, маючи у своєму активі однакову кількість очок із Шахтарем – по 30 балів. Тому боротьба за першу сходинку, яка наразі посідає Дніпро-1, продовжується. Відставання лише у 5 пунктів від дніпрян.