В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет решил ослабить санкции против спортсменов из стран-агрессорок и допустить их к соревнованиям. Инициативу президента МОК Томасу Баху поддержали олимпийские комитеты африканских стран.
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Африканская поддержка Путина
Пророссийское решение было принято Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки. На своей очередной 59-й сессии в Нуакшоте (Мавритания) члены исполнительного комитета единогласно поддержали соответствующую резолюцию.
Африканская ассоциация заявила, что ее решение согласовывается с позицией МОК и его президента Томаса Баха и "позволит российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года в условиях полного нейтралитета".
Президент АНОКА Мустафа Берраф в лучших версиях "темников" Кремля повторил тезис, что "политика не может оказывать давление на спорт".
- Напомним, что Украина выступает против участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.
- "Любое участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 приведет к бойкоту со стороны Украины и международной коалиции", – говорилось в заявлении МИД Украины.
- 34 государства мира призвали МОК отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2024. В том числе Франция – организатор Олимпийских игр 2024 года.