Наприкінці січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішив послабити санкції проти спортсменів з країн-агресорок та допустити їх до змагань. Ініціативу президента МОК Томаса Баха підтримали олімпійські комітети африканських країн.

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Африканська підмога Путіну

Проросійське рішення ухвалила Асоціація національних олімпійських комітетів Африки. На своїй черговій 59-й сесії в Нуакшоті (Мавританія) члени виконавчого комітету одноголосно підтримали відповідну резолюцію.

Африканська асоціація заявила що її рішення узгоджується з позицією МОК і його президента Томаса Баха і "дозволить російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року в умовах повного нейтралітету".

Президент АНОКА Мустафа Берраф у найкращих версіях "темників" Кремля повторив тезу, що "політика не може чинити тиск на спорт".