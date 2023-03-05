Наприкінці січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішив послабити санкції проти спортсменів з країн-агресорок та допустити їх до змагань. Ініціативу президента МОК Томаса Баха підтримали олімпійські комітети африканських країн.
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Африканська підмога Путіну
Проросійське рішення ухвалила Асоціація національних олімпійських комітетів Африки. На своїй черговій 59-й сесії в Нуакшоті (Мавританія) члени виконавчого комітету одноголосно підтримали відповідну резолюцію.
Африканська асоціація заявила що її рішення узгоджується з позицією МОК і його президента Томаса Баха і "дозволить російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року в умовах повного нейтралітету".
Президент АНОКА Мустафа Берраф у найкращих версіях "темників" Кремля повторив тезу, що "політика не може чинити тиск на спорт".
- Нагадаємо, що Україна виступає проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях.
- "Будь-яка участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 призведе до бойкоту з боку України та міжнародної коаліції", – йшлося у заяві МЗС України.
- 34 держави світу закликали МОК відсторонити Росію від участі в Олімпіаді-2024. В тому числі Франція – організатор Олімпійських ігор 2024.