Министерство иностранных дел Украины опубликовало достаточно однозначный твит, адресованный Международному олимпийскому комитету.

Достойно внимания Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

"Украина не допустит использования спорта против человечества и легитимизации войны. Любое участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 приведет к бойкоту со стороны Украины и международной коалиции", – аявили в МИД Украины.

До этого некоторые страны написали письмо в МОК с требованием не только не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2024, но и не допускать самих россиян. Письмо подписали правительства 34 государств, в том числе Франция – организатор Олимпийских игр 2024 года.

Кроме того, МИД Украины опубликовал еще один твит с тэгом #BoycottRussianSport. В нем они приводят пример, как российские спортсмены регулярно принимают участие в мероприятиях по поддержке российского режима и войны против Украины.

"Олимпийская миссия должна быть о храбрости, доброте и вдохновении. Российская так называемая "олимпийская миссия" о мародёрах, убийствах и изнасилованиях", – заявили в МИД Украины.

Там они привели пример российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева, теперь воюющего в составе российских оккупационных войск в Украине.