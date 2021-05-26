АЕК отказал Реброву: причина, сорвавшая назначение украинского тренера

Греческий АЕК не смог договориться с Сергеем Ребровым. Украинский специалист взял много времени на размышления, что не устроило греков.
Реброва в АЕКе не будет
АЕК был одним из претендентов на Сергея Реброва. Греческий клуб даже пытался заманить украинского тренера высокой зарплатой в размере одного миллиона евро.
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Руководство греческого клуба дало Реброву время до 26 мая, чтобы тот окончательно определился со своим будущим. Однако помехой трансферу стал сам Сергей Станиславович. Он долго не мог принять решение, что не понравилось грекам. Поэтому управляющие клубом отказались от кандидатуры 46-летнего украинца.
АЕК уже даже нашел нового тренера. Им стал сербский специалист Владан Милоевич, работавший в Аль-Ахле (Саудовская Аравия). Стороны уже провели переговоры и ударили по рукам. Тренер подпишет контракт на 2 года, официальное представление наставника должно состояться 26 мая.
Ференцварош не отпускает Реброва
- Ранее сообщалось, что трансфер в АЕК сорвался из-за действующего соглашения Реброва с Ференцварошем. Клуб потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта Реброва. Соглашение тренера с чемпионом Венгрии рассчитано еще на один год.
- Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже в третий раз подряд приводит клуб к золоту чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 матча. После успешного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.
- АЕК мог воспользоваться тем, что отношения между венгерским клубом и украинским тренером сильно испортились. Хотя в Ференцвароши отрицали информацию, что ищут нового тренера на замену Реброву. У украинского специалиста конфликт с менеджером команды, но отнюдь не с президентом клуба.
- На наставника охотится еще один клуб – турецкий Фенербахче.