Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес показав підготовку до майбутнього поєдинку. Американець повинен зустрітись з Джорджем Камбососом.

Теофімо Лопес вже активно готується до захисту титулу. Боксер показав тренування у спортивному залі, де виконує активні вправи під музику.

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Неймовірний трюк

Щось шалене зі скакалкою робив кривдник Василя Ломаченка, а швидкість стрибків була неймовірною. На відео можна побачити, як американець ритмічно та доволі цікаво стрибав під музику. Це все було схоже навіть трішки на танець.

Теофімо востаннє виходив на ринг у жовтні 2020 року, коли завдав поразки Ломаченку за рішенням суддів. Той поєдинок вийшов доволі скандальним через оцінки рефері. Українець прагне провести реванш з боксером із США, але той навідріз відмовляється від другого бою.

Зараз Лопес повинен провести обов'язковий захист титулу, а його суперником повинен стати Джордж Камбосос.

Однак у команді українця продовжують вірити у ще один бій між боксерами. Американський промоутер Боб Арум заявив, що готовий був би взятись за організацію такого поєдинку.

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