Дал пять: Абрамович и Шевченко отпраздновали гол Челси в финале Лиги чемпионов – видео

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов, который 29 мая состоялся в Порту. Украинский тренер приехал поддержать бывшую команду Челси и своего подопечного из Манчестер Сити Александра Зинченко.

Шевченко не сдерживал радости

Перед финалом Шевченко рассказывал, что будет поддерживать больше Челси, ведь играл за лондонцев. Во время финальной игры тренер "сине-желтых" подтвердил слова действиями.

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Шевченко смотрел матч в компании российского олигарха и владельца Челси Романа Абрамовича. Когда в конце первого тайма Кай Хаверц отличился в воротах Манчестер Сити, Шевченко и Абрамович отпраздновали гол.

Украинский тренер дал пять Роману Абрамовичу. На лице Шевченко была улыбка.

Видео как Шевченко и Абрамович празднуют гол Челси

Финал Лиги чемпионов: что известно