Возвращение легенды Италии

Джанлуиджи Буффон даже не думает о пенсии. Футболист активно ищет новый клуб для продолжения карьеры. После завершения сезона голкипер покинет туринский Ювентус.

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Страж ворот не прочь снова сыграть за итальянскую сборную. Вратарь в ноябре 2017 года последний раз выходил в футболке итальянцев. Однако завершение карьеры в национальной команде получилось не лучшим для Буффона. Италия сыграла в нулевую ничью со Швецией и впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира.

Теперь 43-летний вратарь готов к новым вызовам и испытаниям. Буффон находится в отличной форме и даже в матче Серия А против Сассуоло парировал пенальти.

Было бы интересно поиграть до декабря 2022 года, когда будет чемпионат мира в Катаре. Я думаю, что достаточно силен, чтобы внести свой вклад в работу сборной Италии. Впрочем, если меня не вызовут, то я нормально восприму это,

– заявил Буффон.