Повернення легенди Італії

Джанлуїджі Буффон навіть не думає про пенсію. Футболіст активно шукає новий клуб для продовження кар'єри. Після завершення сезону голкіпер покине туринський Ювентус.

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Страж воріт не проти знову зіграти за італійську збірну. Воротар у листопаді 2017 року востаннє виходив у футболці італійців. Однак завершення кар'єри у національній команді вийшло не найкращим для Буффона. Італія зіграла у нульову нічию зі Швецією та вперше за 60 років не вийшла на чемпіонат світу.

Тепер 43-річний воротар готовий до нових викликів та випробувань. Буффон перебуває у відмінній формі та навіть у матчі Серія А проти Сассуоло парирував пенальті.

Було б цікаво пограти до грудня 2022 року, коли буде чемпіонат світу в Катарі. Я думаю, що досить сильний, щоб внести свій внесок у роботу збірної Італії. Втім, якщо мене не викличуть, то я нормально сприйму це,

– заявив Буффон.