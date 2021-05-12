Будущее Буффона

Итальянский голкипер решил во второй раз покинуть туринский Ювентус. В 2018 году Джанлуиджи Буффон уже менял Турин на Париж, где выступал за ПСЖ.

К теме Буффон во второй раз покидает Ювентус

43-летний футболист может продолжить свою карьеру в Барселоне. Каталонский клуб готов пригласить Буффона для конкуренции Марку-Андре тер Штегену. Стороны уже даже обсудили потенциальный трансфер.

Сейчас каталонский клуб соревнуется за чемпионство в Ла Лиге. Их конкурентами являются два мадридских клуба – Атлетико и Реал. Не исключено, что со следующего сезона в команде будут кадровые изменения в составе.

Ювентус тоже с 69 очками идет на 5 месте в таблице Серии А. Туринский клуб отстает от второй позиции лишь на 4 пункта. Буффон в составе итальянцев еще может стать вице-чемпионом сезона-2020/2021 в Италии. Или же пополнить свой музей "бронзой" чемпионата.