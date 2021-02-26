20-летний Сирота – лучший игрок матча Брюгге – Динамо
Портал WhoScored опубликовал оценки игроков матча 1/16-й финала Лиги Европы Брюгге – Динамо (0:1)
Источник:24 канал
Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал защитник украинской команды Александр Сирота. Футболист Динамо получил 7.9 балла.
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20-летний украинец за 90 минут 83 раза прикоснулся к мячу, отдал 56 точных передач из 68-ми (82%), выиграл 3 верховые дуэли, трижды перехватил мяч и 5 раз его вынес подальше.
Также 7.4 получил его коллега по амплуа Илья Забарный. Георгий Бущан, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский получили по 7.3 балла.
Оценки игроков матча Брюгге-Динамо / Фото: скриншот
Брюгге – Динамо: коротко о матче
- 25 февраля киевское Динамо гостило у бельгийского Брюгге. Первый поединок в Киеве завершился результативной ничьей 1:1. Поэтому в ответном матче "бело-синим" нужно было забивать минимум один гол.
- Бельгийский клуб лучше начал матч и полностью владел инициативой. Брюгге создал несколько моментов, однако отличиться за 90 минут так и не сумел.
- Однако Динамо нашло свой момент на 83 минуте. Комбинация Родригес – Цыганков – Буяльский принес "бело-синим" такой важный гол. Виталий переправил мяч в пустые ворота, который позволил Динамо не только выиграть матч, но и выйти в следующий раунд.
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