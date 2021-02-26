Портал WhoScored опубликовал оценки игроков матча 1/16-й финала Лиги Европы Брюгге – Динамо (0:1)

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал защитник украинской команды Александр Сирота. Футболист Динамо получил 7.9 балла.

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20-летний украинец за 90 минут 83 раза прикоснулся к мячу, отдал 56 точных передач из 68-ми (82%), выиграл 3 верховые дуэли, трижды перехватил мяч и 5 раз его вынес подальше.

Также 7.4 получил его коллега по амплуа Илья Забарный. Георгий Бущан, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский получили по 7.3 балла.



Оценки игроков матча Брюгге-Динамо / Фото: скриншот

Брюгге – Динамо: коротко о матче