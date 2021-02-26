20-річний Сирота – найкращий гравець матчу Брюгге – Динамо
Портал WhoScored оприлюднив оцінки гравців матчу-відповіді 1/16-ої фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо (0:1)
Джерело:24 канал
Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став захисник української команди Олександр Сирота. Футболіст Динамо отримав 7.9 бала.
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20-річний українець за 90 хвилин 83 рази доторкнувся до м'яча, віддав 56 точних передач із 68-ми (82%), виграв 3 верхові дуелі, тричі перехопив м'яч і 5 разів його виніс подалі.
Також 7.4 отримав його колега по амплуа Ілля Забарний. Георгій Бущан, Віктор Циганков та Віталій Буяльський отримали по 7.3 бали.
Оцінки гравців матчу Брюгге – Динамо / Фото: скріншот
Брюгге – Динамо: коротко про матч
- 25 лютого київське Динамо гостювало у бельгійського Брюгге. Перший поєдинок у Києві завершився результативною нічиєю 1:1. Відтак у матчі-відповіді "біло-синім" потрібно було забивати мінімум один гол.
- Бельгійський клуб краще розпочав матч та повністю володів ініціативою. Брюгге створив декілька моментів, однак відзначитися за 90 хвилин так і не зумів.
- Натомість Динамо знайшло свій момент на 83 хвилині. Комбінація Родрігес – Циганков – Буяльський принесла "біло-синім" такий важливий гол. Віталій переправив м'яч у порожні ворота, який дозволив Динамо не тільки виграти матч, але й вийти в наступний раунд.
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