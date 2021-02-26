Портал WhoScored оприлюднив оцінки гравців матчу-відповіді 1/16-ої фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо (0:1)

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став захисник української команди Олександр Сирота. Футболіст Динамо отримав 7.9 бала.

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20-річний українець за 90 хвилин 83 рази доторкнувся до м'яча, віддав 56 точних передач із 68-ми (82%), виграв 3 верхові дуелі, тричі перехопив м'яч і 5 разів його виніс подалі.

Також 7.4 отримав його колега по амплуа Ілля Забарний. Георгій Бущан, Віктор Циганков та Віталій Буяльський отримали по 7.3 бали.



Оцінки гравців матчу Брюгге – Динамо / Фото: скріншот

Брюгге – Динамо: коротко про матч