Вечная слава героям

В бою под Низами, близ Сумщины в боях с боевиками в составе терробороны героически погиб Заслуженный тренер Украины, судья 1 категории Александр Кулик.

К стати В бою под Харьковом погиб 19-летний экс-биатлонист Евгений Малышев

Александр Кулик был директором детского лагеря "Орленок".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Александра Кулика, и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!