Ніколи не пробачимо

Сумну звістку сповістила пресслужба київського Атлета. Дмитро Євдоченко був на межі переходу з дитячого у дорослий футбол, виступаючи за 2006-й рік київського клубу.

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Від куль ворога загинула його мати Марина Євдоченко.

У команді шоковані смертю свого юного гравця та висловлюють щирі співчуття рідних загиблих.

Втрати спортивного світу під час війни

На жаль, це вже далеко не перша смерть представника спортивного світу від рук російської орди. 28 лютого внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули 25-річний гравець Гостомеля Дмитро Мартиненко та його матір.

У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст юніорської збірної України Євген Малишев.

Під Сумами загинув заслужений тренер України з велоспорту суддя першої категорії Олександр Кулик.

25 лютого у бою під Києвом загинув 21-річний ексгравець львівських Карпат Віталій Сапило. Колишній футболіст та лейтенант отримав звання Героя України посмертно.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким спортсменів, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

Повний текст із публікації Атлета у фейсбуці

Друзі, у нашій футбольній родині Атлета сталося велике горе… Сьогодні від кулі ворога загинув гравець команди Атлет 2006 Євдоченко Дмитро та його мати Марина Євдоченко...

Родина Атлет висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра та Марини Євдоченко… Словами не можна передати весь біль і печаль...Як страшний сон...

Спочивайте з миром… Таке не можливо пробачити...