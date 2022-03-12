Ніколи не пробачимо
Сумну звістку сповістила пресслужба київського Атлета. Дмитро Євдоченко був на межі переходу з дитячого у дорослий футбол, виступаючи за 2006-й рік київського клубу.
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Від куль ворога загинула його мати Марина Євдоченко.
У команді шоковані смертю свого юного гравця та висловлюють щирі співчуття рідних загиблих.
Втрати спортивного світу під час війни
- На жаль, це вже далеко не перша смерть представника спортивного світу від рук російської орди. 28 лютого внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули 25-річний гравець Гостомеля Дмитро Мартиненко та його матір.
- У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст юніорської збірної України Євген Малишев.
- Під Сумами загинув заслужений тренер України з велоспорту суддя першої категорії Олександр Кулик.
- 25 лютого у бою під Києвом загинув 21-річний ексгравець львівських Карпат Віталій Сапило. Колишній футболіст та лейтенант отримав звання Героя України посмертно.
Повний текст із публікації Атлета у фейсбуці