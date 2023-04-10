Необъявленный бойкот или выстрел в ногу: 13 вопросов без ответа к Гутцайту и правительству

Будущее украинского спорта находится в неопределенном состоянии. И "способствует" этому именно то управление, которое должно заниматься его развитием – Министерство молодежи и спорта. А объяснять свои решения или дальнейшие шаги там не желают. И не только журналистам, но и спортсменам.

Война внесла немало "коррективов" в нашу жизнь и в жизнь чиновников. Поэтому их размеренный порядок дня претерпел немалых изменений. Но не все оказались готовы к этому. Некоторым и дальше проще "отмалчиваться" по неудобным вопросам, считая, что таким образом удастся оттеснить их на периферию, где в конечном итоге о них забудут.

К теме Позорное молчание бойкота: как чиновники заставляют украинских спортсменов остаться без соревнований

К таким относится и вопрос возможного бойкота украинскими спортсменами соревнований, куда были допущены россияне и белорусы. Почему возможного? Потому что представители Министерства молодежи и спорта так и не смогли как следует разъяснить ситуацию вокруг этой важной проблемы. Так что даже неизвестно, будет ли бойкот таки "введен". Поэтому сайт 24 Канала решил прибегнуть к публичному обсуждению тех вопросов, на которые у Минмолодежьспорта нет времени (или желания) ответить.

Видимость работы

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет решает, что российским и белорусским спортсменам можно вернуться к международным соревнованиям. Там немало ограничений, среди которых выступление под нейтральным статусом, а окончательное решение за международными федерациями. Но факт остается фактом – теперь россияне и белорусы могут присутствовать и на международных турнирах (хотя многие из них там были и до этого).

Читайте также Поклонники кровавых рублей: какие спортивные федерации допустили россиян к соревнованиям

Реакцию на это решение со стороны украинских властей охарактеризовать одним словом вряд ли удастся. И причина в том, что самой реакции не то что нет, ситуация намного сложнее.

30 марта после заседания правительства министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона едва ли не прямым текстом заявил, что украинским спортсменам будет запрещено участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян. И вроде бы это инициатива главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта.



Инициатива о бойкоте соревнований с участием россиян принадлежит Вадиму Гутцайту / фото 24 Канала

31 марта появляется мало-мальски подробная информация об этом – фотография выписки из протокола Кабмина, где Министерству молодежи и спорта указывают на необходимость проработки вопроса лишения спортивных федераций статуса национальных, если спортсмены, являющиеся членами таких федерации, будут выступать на соревнованиях, куда допустили россиян. Фото опубликовал народный депутат и борец Жан Беленюк. И о запрете участия в соревнованиях там нет никакого упоминания.

Только после обеда 3 апреля Минмолодежьспорта хоть как-то реагирует на эту всю ситуацию. Хотя это все происходит именно по его инициативе, а точнее руководителя министерства Вадима Гутцайта. На сайте министерства публикуют информацию, подтверждающую факт, что они разработали проект постановления Кабмина, которым смогут лишать спортивные федерации статуса национальных. А также указывают на то, что "Минмолодежьспорта вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".

Опубликованная информация на сайте министерства не ответила на множество вопросов спортивного сообщества. Даже наоборот, после этого вопросов к чиновникам стало в разы больше. И не только у журналистов, но и у спортсменов. Ведь именно проект постановления так и не был опубликован.

Достойно внимания Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит

В понедельник, 3 апреля, журналисты сайта 24 Канала написали письмо в Минмолодежьспорта с просьбой о комментарии по поводу этой всей ситуации. Во вторник, 4 апреля, никакой реакции на эту просьбу не последовало. Поэтому в среду, 5 апреля, пришлось написать очередное письмо с просьбой о комментарии (даже подробно расписав вопрос), а также лично звонить по телефону. На звонки на оба телефонных номера, указанных на сайте министерства, так никто и не ответил.



Ситуация поменялась в четверг, 6 апреля. Там, наконец-то, ответили на телефонный звонок, но заявили, что они еще прорабатывают просьбы о комментарии, ведь к ним многие обращаются и по другим вопросам.

Изменилась ли ситуация через неделю после первого обращения? Нет. В понедельник, 10 апреля, очередной разговор с пресс-службой министерства о комментарии отличился следующей фразой: "На данный момент этот вопрос только рассматривается. О возможности и дате предоставления комментария. Вообще о возможности".

То есть в Министерстве молодежи и спорта не нашлось ни одного человека, готового прокомментировать ситуацию с запретом (возможным) украинским спортсменам выступать на соревнованиях, куда допустили россиян и белорусов. Там все еще в раздумьях о том, стоит ли это вообще комментировать. Похоже, что чиновники решили объявить бойкот не только соревнованиям, куда допустили россиян и белорусов, но и украинским журналистам.

Но следует отметить, что такое игнорирование со стороны министерства (как бы это ни пытались отрицать в пресс-службе) происходит не только с журналистами, но и со спортсменами.

В частности, Владислав Гераскевич входит в комиссию атлетов НОК Украины. Но о решении правительства о бойкоте соревнований, куда допустили россиян, он узнал тоже лишь со слов Немчинова в эфире телемарафона. Хотя Минмолодежьспорта в своем заявлении опирается именно на то, что "учли позиции комиссии атлетов НОК Украины".

Подробнее Гераскевич: Чья это гениальная идея пытаться ввести санкции СБУ на украинских спортсменов

13 вопросов к Минмолодежьспорта

Пока в Министерстве молодежи и спорта "рассматривают" вопрос о возможности предоставления комментария журналистам по поводу их же проекта постановления, сайт 24 Канала подготовил 13 открытых вопросов, на которые ожидает ответы от чиновников.

Где можно ознакомиться с проектом постановления "О внесении изменений в Положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2012 № 22"? Этот документ так и не был опубликован на сайте Минмолодежьспорта. Трудно дискутировать о том, что предлагают чиновники, так и не ознакомившись с уже подготовленным документом. Когда проект постановления может быть одобрен? 30 марта Гутцайт провел встречи с руководителями спортивных федераций по олимпийским видам спорта. И встречался с президентом Украины. О таких встречах указывается и в сообщении на сайте министерства. Именно "по результатам проведенных совещаний и консультаций с руководителями спортивных федераций по олимпийским видам спорта" и был разработан проект постановления правительства. Есть ли информация (протоколы) с этих встреч? Какие федерации выступали за потенциальный бойкот соревнований, а какие против? Были ли другие варианты, как поступать в тех случаях, когда к соревнованиям допускали россиян и белорусов? Послало ли министерство проект постановления спортивным федерациям на ознакомление? Получало ли министерство обращение от федераций уже после того, как этот проект постановления был подготовлен? Где можно ознакомиться с позицией Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета? На него тоже опирается министерство в своей информации. Обсуждался ли там вопрос бойкота? В сообщении на сайте министерства идет речь о "лишении всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь".

Потеря статуса национальной приведет к тому, что такая федерация не будет иметь права проводить всеукраинские спортивные соревнования. А также представлять Украину на международных соревнованиях. Готовы ли в министерстве взять на себя функции организаторов соревнований, если соответствующая федерация потеряет на это право? Как быть с Украинской ассоциацией футбола? Решение правительства может быть расценено УЕФА и ФИФА как вмешательство государства в работу федерации. И это будет угрожать отстранению Украины от международного футбола. А это означает полный запрет на участие в международных турнирах всех футбольных сборных Украины (возрастных категорий, как мужских, так и женских), а также футбольных клубов.

Например, сборная Украины принимает участие в отборе на чемпионат Европы 2024, куда допустили и сборную Беларуси (даже не под нейтральным флагом). Команды выступают в разных группах, но это все равно один отбор. И УЕФА отказалась дисквалифицировать Беларусь с международных соревнований.

Похожая ситуация с клубными футбольными турнирами. Участие в квалификации еврокубков принимают и белорусские клубы. УЕФА разводит наши страны во время жеребьевки, но это тоже считается одним турниром. Украинский футболист Руслан Малиновский выступает в чемпионате Франции, где также играет россиянин Александр Головин. Грозит ли из-за этого дисквалификация УАФ или самому футболисту? А как быть игрокам, выступающим в клубах, куда руководство пригласило российских спортсменов? У них нет законных оснований для одностороннего расторжения контракта. А самовольно покидать расположение клуба чревато длительной дисквалификацией и штрафом. Как быть с теннисом, где украинские спортсмены могут самостоятельно заявиться на турниры (например, "Уимблдон"), куда допустили и россиян и белорусов? Федерация тенниса Украины не имеет влияния на то, кто и на каких турнирах выступает. Получит ли наказание ФТУ, если украинцы сыграют на одном турнире, где выступают и представители стран-агрессоров (даже если они не сыграют друг против друга)? В профессиональном боксе украинца, у которого есть чемпионский пояс, могут заставить провести защиту титула против россиянина или белоруса, являющегося главным претендентом в соответствии с местом в рейтинге. Оценивали ли в министерстве такие риски, ведь тогда чемпионское звание перейдет от украинца к представителю страна-агрессора без боя? Как это отразится на представлении Украины на международной спортивной арене? Министерство "прорабатывает вопрос поддержки национальных федераций по видам спорта, в отношении которых международной федерацией могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях". Речь идет только о расходах на штрафы от международных федераций? Как быть с тем, что, например, УЕФА выделяет деньги УАФ на развитие футбола в Украине. В случае отстранения Украины от международных соревнований УАФ эти средства не получит. Рассматривает ли Минмолодежьспорта вариант компенсации для федерации в таком случае? Предусмотрены ли компенсации для спортсменов и клубов, если будет объявлен бойкот соревнований, куда допустили россиян и белорусов? Например, если украинские футбольные клубы не будут выступать на международных турнирах (Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций), то они не получат соответствующие призовые, которые составляют значительную часть их бюджета и позволяют существовать не за средства из государственного бюджета. То же касается и теннисистов – они получают призовые за свои выступления на соревнованиях. Готовы ли в правительстве заложить соответствующие средства в бюджет для возмещения таких недополученных доходов? В информации на сайте Минмолодежьспорта речь идет о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, создающих реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства". Что именно имеется в виду? Какие именно санкции? Что в министерстве понимают под значением "реальные или потенциальные угрозы интересам общества и государства"?

Редакция сайта 24 Канала надеется, что чиновники Министерства молодежи и спорта ознакомятся с этими вопросами. И таки найдут время, чтобы ответить на них.