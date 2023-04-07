Началось все с того, что 30 марта прошло заседание правительства Украины. После него министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что украинским спортсменам будет запрещено выступать на турнирах, куда допустили россиян и белорусов.
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Важным моментом было то, что это заявление Немчинова – это была единственная информация об этом запрете для спортсменов длительное время. На следующий день, 31 марта, Минмолодежьспорта не дал никакого объяснения по этому поводу. Только народный депутат и спортсмен Жан Беленюк опубликовал выписку из протокола заседания правительства. Однако там указывалось, что Минмолодежьспорта должно "проработать вопрос о лишении федераций статуса национальных в случае участия их членов спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации, Республики Беларусь". А уже после того внести его на рассмотрение Кабмина. Но ни слова о запрете участия спортсменов в соревнованиях там нет.
И только 3 апреля вечером в Минмолодежьспорте наконец-то отреагировали на эту ситуацию. Они опубликовали сообщение, где можно выделить три главных тезиса:
- В министерстве разработали проект постановления, которым "предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь". Фактически это приведет к тому, что такие федерации лишатся государственной поддержки и финансирования.
- Украинские федерации могут рассчитывать на поддержку от государства, если против них будут введены санкции за неучастие в международных соревнованиях. Но это пока "прорабатывается".
- Против спортивных федераций и его членов могут быть введены "персональные специальные экономические и другие ограничительные меры или санкции". При этом этот вопрос "прорабатывается вместе со Службой безопасности Украины".
Но не только СМИ не получили четкого объяснения того, что именно предполагается этим проектом постановления правительства (оно еще не было принято). Но и спортсмены.
Министерство молодежи и спорта Украины в своей информации об этом проекте постановления опирается на "результаты проведенных совещаний и консультаций с руководителями спортивных федераций по олимпийским видам спорта, с учетом позиции комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины". Сайт 24 Канала обратился за комментарием по этому поводу к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который также является членом комиссии атлетов НОК Украины.
Это решение, которое мы все узнали на телемарафоне. Я тоже узнал. Я не знал, что будет приказ от государства о введении санкций. Хотя я представителей комиссии атлетов НОК Украины. Но больше информации я не получил,
– рассказал Владислав Гераскевич.
Удивление было и после того, как информацию по этому поводу опубликовали на сайте Минмолодежьспорта.
"О санкциях от СБУ – это вообще. Я не знаю, чья это была гениальная идея пытаться ввести санкции СБУ на украинских спортсменов", – подчеркнул Владислав Гераскевич.
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По его словам, ситуация с бойкотом выглядит неуместной в этой ситуации.
"В комиссии атлетов мы сейчас пытаемся говорить, что мы должны работать над отстранением, а не над бойкотом. На самом деле сейчас эта вся новость о бойкоте – она очень вредит общей работе. Потому что весь акцент переключили на бойкот, а сейчас нужно работать с международными федерациями. Сейчас идет активная фаза – федерации принимают решение (об отстранении или допуске россиян, – прим. 24 Канала), но все сделали акцент на бойкоте", – заявил спортсмен.
Владислав Гераскевич также выразил недовольство работой профильного министерства и НОК Украины в том, что они не оказывают соответствующее давление на эти международные федерации, которые готовятся к возвращению представителей стран-агрессоров в международные соревнования.
Также спортсмен заявил, что вопрос о бойкоте должен приниматься при участии спортсменов, ведь именно они "получат наибольший удар".
"Это должно быть собрание спортсменов-кандидатов на Олимпийские Игры. И мы должны слышать их фидбек, они должны говорить. Это должна быть дискуссия, обсуждение, а не пафосные цитаты", – убежден Гераскевич.
Саму идею бойкота он не поддерживает, но заявляет, что не будет выступать на турнирах, куда были допущены россияне.
Но я могу приезжать на соревнования и устраивать протесты. И делать жизнь этих спортсменов и проведение этих соревнований просто невыносимыми. То есть, я считаю, что это более эффективно. И мы определенное время до дисквалификаций будем держать медийную площадку от продвижения российских нарративов,
– убежден Гераскевич.
Спортсмен убежден, что это неправильно просто бойкотировать соревнования. Ведь в таком случае Украина "отдает медийную площадку россиянам без борьбы, где они смогут продвигать свои нарративы". Но ответы на свои вопросы от чиновников спортсмен так и не получил.