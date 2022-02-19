На 100% уверен, что это донос, – Верняев о ситуации с проваленным допинг-тестом

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом. Спортсмен считает эту ситуацию очень странной, ведь за столь короткий срок к нему дважды приходили из допинг-контроля.

Первый допинг-тест был отрицательным

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике откровенно рассказал всю историю с проваленным допинг-тестом. Все началось в межсезонье, когда спортсмен восстанавливался от травмы плеча.

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Олег Верняев, как и все спортсмены, стоит на допинг-контроле, проверяющем атлетов на употребление запрещенных препаратов, которые могут оказать положительное влияние на результат.

Первый тест украинский гимнаст сдал 10 ноября. После недели ожидания спортсмен получил ответ, что все нормально. Верняев удивился, что уже за 16 дней до него снова посетили с тестом. Два визита за 16 дней. Такую ситуацию Верняев называет странной, ведь его никогда еще не проверяли дважды за столь короткий срок.

Я долгое время стою на допинг-контроле, и меня в принципе раз в месяц проверяют пять лет. Они, не предупреждая приходят раз в месяц, и я знаю, что раз в месяц ко мне придут обязательно, к гадалке не ходи,

– заявил гимнаст.

По словам Верняева, все хорошо знают осторожное отношение Олега к любым препаратам. Ведь любой из них может повлечь негативные последствия.

Верняев: Никогда не было такого, чтобы сдать 2 теста через 2 недели

. В декабре олимпийский чемпион получил письмо, в котором говорится, что в его организме нашли запрещенное вещество мельдоний.

После чего Верняев разговаривал на эту тему с бывшим врачом сборной Украины по баскетболу. Он тоже не понял такой контроль и заявил, что назвал такую ​​ситуацию аномальным доносом.

"Я ему рассказываю без подробностей ситуацию, что вот, 2 теста за 2 недели. "Так это же анонимный донос", – говорит он. А я сам такого не знал. Он говорит: "У нас как, во всех федерациях одна и та сама система, тебя кто-то подловил, сыпнул что-то, делают звонок в международную федерацию или антидопинговый центр Украины и говорят, что подозревают такого. Они начинают жестко ловить", – рассказал гимнаст.

То есть я говорю, что 2 теста за 2 недели никогда не было. Я на 100% уверен, что это донос,

– сказал Верняев.

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