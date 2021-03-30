Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев остался вне заявки на чемпионат Европы, который состоится в апреле 2021 года. Украину будут представлять 10 спортсменов.

Сборная Украины обнародовала список спортсменов, которые поедут защищать украинский флаг на чемпионате Европы-2021. В состав нашей команды вошли 10 спортивных гимнастов – 6 парней и 4 девушки.

К теме Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

В списке отсутствует двукратный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Олег Верняев.

Состав Украины на чемпионат Европы

Женщины

Диана Варинская

Анастасия Бачинская

Анастасия Мотак

Елизавета Губарева

Мужчины

Игорь Радивилов

Петр Пахнюк

Евгений Юденков

Роман Ващенко

Владислав Грико

Назар Чепурный

Чемпионат Европы пройдет с 21-25 апреля.

С чего все началось: коротко

В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет участвовать в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело может касаться и допинга, однако точной информации пока нет.

Сам спортсмен и его тренер никак не комментируют такую дисквалификацию. Гимнаст продолжает тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.

Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.