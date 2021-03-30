Гимнаст Верняев не попал в сборную Украины на ЧЕ из-за отстранения от соревнований
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев остался вне заявки на чемпионат Европы, который состоится в апреле 2021 года. Украину будут представлять 10 спортсменов.
Источник:"Суспільне Спорт"
Сборная Украины обнародовала список спортсменов, которые поедут защищать украинский флаг на чемпионате Европы-2021. В состав нашей команды вошли 10 спортивных гимнастов – 6 парней и 4 девушки.
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В списке отсутствует двукратный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Олег Верняев.
Состав Украины на чемпионат Европы
Женщины
- Диана Варинская
- Анастасия Бачинская
- Анастасия Мотак
- Елизавета Губарева
Мужчины
- Игорь Радивилов
- Петр Пахнюк
- Евгений Юденков
- Роман Ващенко
- Владислав Грико
- Назар Чепурный
С чего все началось: коротко
В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет участвовать в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело может касаться и допинга, однако точной информации пока нет.
Сам спортсмен и его тренер никак не комментируют такую дисквалификацию. Гимнаст продолжает тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.
Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.
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