Розмажу фейс цього величезного бомжа, – Ф'юрі підтвердив бій з Уайлдером

Уболівальники боксу можуть видихнути з полегшенням – бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Уайлдера відбудеться. Британський чемпіон підтвердив проведення поєдинку.

Ф'юрі: Буду в повній стовідсотковій "відключці"

Ф'юрі анонсував бій з Уайлдером у своєму інстаграмі на фоні чуток, що він може відмовитися від поєдинку через сімейні обставини. Причина в тому, що у Ф'юрі народилася 6 дитина й в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

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Тайсон запевнив, що вболівальникам нічого хвилюватися – бій з Уайлдером відбудеться. За словами Ф'юрі, він ізолювався, щоб нічого його не відволікало.

Чуваки, буду перебувати в режимі офлайн до 10 жовтня. Так що хтось інший буде інформувати вас про все, що відбувається. А я буду в повній стовідсотковій "відключці". Побачимося вже У Вегасі! І нехай ігри почнуться! 7 тижнів до того, як я розмажу фейс цього величезного бомжа. Знову розмажу!,

– написав Тайсон.