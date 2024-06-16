У неділю, 16 червня, відбудеться три матчі в межах Євро-2024. У другому матчі ігрового дня зустрінуться збірні Словенії та Данії, пише 24 канал.

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Перший матч групи С

Для національної команди Словенії Євро-2024 стане другим в історії. Напередодні футбольного турніру підопічні Матьяжа Кека продемонстрували високий рівень у товариських матчах. Команда зуміла обіграти США (1:0), Португалію (2:0) та Вірменію (2:1). Не підкорилась словенцям лише Мальта, з якою вони зіграли у нічию (2:2). Відзначимо, що на цьому Євро можна буде побачити екслегіонера київського Динамо, Беньяміна Вербича.

Данія стала командою-відкриттям Євро-2020. Тоді команда лише у півфіналі поступилася збірній Англії. На тодішньому чемпіонаті Європи у матчі проти Фінляндії національна команда Данії запам'яталася сумною ситуацією. Гравець збірної Крістіан Еріксен пережив зупинку серця прямо на футбольному полі. На той момент здавалося, що кар'єрі футболіста прийшов кінець, однак Еріксен візьме участь і у цьогорічному Євро.

Данія та Словенія вже зустрічались у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2024. Словенці тоді програли супернику і завершили виступи в групі на другому місці. Данія ж зайняла лідерство.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Словенія – Данія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Угорщина – Швейцарія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.