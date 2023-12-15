Де дивитись українців: розклад матчів на вихідні за участю легіонерів з України
Руслан Маліновський та Роман Яремчук зійдуться із грандами, тоді як на трьох наших гравців з АПЛ очікують ігри проти аутсайдерів. Розповідаємо про всі матчі топ-ліг, де можуть зіграти українці.
Найближчим вікендом, 15-18 грудня, в топ-лігах відбудуться чергові тури. Участь у них візьмуть чимало українських футболістів. 24 канал розповідає про всі матчі за участю наших гравців.
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Туринські пригоди Маліновського та Коваленка
Вже у п'ятницю, 15 числа, Руслан Маліновський із Дженоа спробує зупинити Ювентус, який веде боротьбу за чемпіонство. Самі ж генуезці йдуть 14-ими. На наступний день інший українець може зіграти в Серії А – Коваленко з Емполі відправляться в гості до ще одної туринської команди Торіно. "Сині" поки перебувають у зоні вильоту (18 місце).
У суботу ж в АПЛ одразу троє українців протистоятимуть явним аутсайдерам чемпіонату. Ілля Забарний (Борнмут) зіграє проти Лутона, Михайло Мудрик з Челсі протистоятиме Шеффілду, а Віталій Миколенко (Евертон) зійдеться з Бернлі.
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Завершить суботню програму топ-матч в Ла Лізі, де Роман Яремчук з Валенсією приймуть Барселону. На жаль, "кажани" йдуть в середині таблиці (11 місце), а сам українець отримує небагато часу на полі.
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У неділю, 17 грудня, ще двоє наших земляків зіграють в АПЛ. Зінченко з Арсеналом спробує не відстати від лідера Ліверпуля та взяти три бали у грі з Брайтоном. У свою чергу Ярмолюк та Брентфорд стануть на шляху грізної Астон Вілли.
Завершать недільну програму дві зустрічі за участю українських кіперів. Андрій Лунін з Реалом матиме змогу зіграти проти Вільярреала, а Анатолій Трубін спробує допомогти Бенфіці здолати Брагу. Вишенькою цього вікенду стане матч у понеділок за участю лідера Ла Ліги Жирони. Команда Циганкова та Довбика прийматиме скромний Алавес та може зміцнити своє положення.
Розклад матчів за участю українських легіонерів:
|ДАТА
|ЧАС
|МАТЧ
|ХТО З УКРАЇЦІВ
|ДЕ ДИВИТИСЬ
|15 грудня (пт)
|21:45
|Дженоа – Ювентус
|Маліновський
|Megogo Футбол 1
|16 грудня (сб)
|17:00
|Борнмут – Лутон
|Забарний
|OTT Setanta Sports
|16 грудня (сб)
|17:00
|Челсі – Шеффілд Юн.
|Мудрик
|Setanta Sports
|16 грудня (сб)
|19:30
|Бернлі – Евертон
|Миколенко
|OTT Setanta Sports
|16 грудня (сб)
|21:45
|Торіно – Емполі
|Коваленко
|Megogo Футбол 3
|16 грудня (сб)
|22:00
|Валенсія – Барселона
|Яремчук
|Megogo Футбол 1
|17 грудня (нд)
|16:00
|Арсенал – Брайтон
|Зінченко
|Setanta Sports
|17 грудня (нд)
|16:00
|Брентфорд – Астон Вілла
|Ярмолюк
|OTT Setanta Sports
|17 грудня (нд)
|16:00
|Лор'ян – Страсбург
|Соболь
|Megogo Футбол 5
|17 грудня (нд)
|22:00
|Реал – Вільярреал
|Лунін
|Megogo Футбол 2
|17 грудня (нд)
|22:30
|Брага – Бенфіка
|Трубін
|Megogo Футбол 4
|18 грудня (пн)
|22:00
|Жирона – Алавес
|Циганков, Довбик
|Megogo Футбол 1