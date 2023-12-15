Взимку 2022 року Віталій Миколенко перебрався з Динамо в Евертон. За цей час лівий захисник встиг закріпитись в основі "ірисок" та стати важливим гравцем.

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На найближчий матч проти Бернлі (16 грудня) Шон Дайч не зможе розраховувати на Ешлі Янга, Деле Аллі, Андре Гомеша, Шеймуса Коулмена, Ідріссу Гує та Джаррода Брантуейта. Крім того, під питанням ще і участь самого Віталія.

Що стосується Майкла Кіна, він тренувався. Якщо не виникне жодних проблем, то він повернеться до складу. У Миколенка є невелике пошкодження, але я думаю, що з ним усе буде гаразд,

– розповів Дайч.

Цього сезону українець відіграв вже 15 матчів за мерсисайдців та відзначився двома голами. Сам Евертон здобув сім перемог у 16-ти іграх АПЛ.

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Клуб мав би йти десятим у турнірній таблиці, але був оштрафований на -10 балів за порушення фінансового фейр-плей. Наразі мерсисайдці із 13 очками посідають 17 місце.