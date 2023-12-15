В ближайший уикенд, 15-18 декабря, в топ-лигах состоятся очередные туры. Участие в них примут немало украинских футболистов. 24 канал рассказывает обо всех матчах с участием наших игроков.

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Туринские приключения Малиновского и Коваленко

Уже в пятницу, 15 числа, Руслан Малиновский из Дженоа попытается остановить ведущий борьбу за чемпионство Ювентус. Сами же генуэзцы идут 14-ми. На следующий день другой украинец может сыграть в Серии А – Коваленко из Эмполи отправятся в гости в еще одну туринскую команду Торино. "Синие" пока находятся в зоне вылета (18 место).

В субботу же в АПЛ сразу три украинца будут противостоять явным аутсайдерам чемпионата. Илья Забарный (Борнмут) сыграет против Лутона, Михаил Мудрик из Челси будет противостоять Шеффилду, а Виталий Миколенко (Эвертон) сойдется с Бернли.

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Завершит субботнюю программу топ-матч в Ла Лиге, где Роман Яремчук и Валенсия примут Барселону. К сожалению, "летучие мыши" идут в середине таблицы (11 место), а сам украинец получает немного времени на поле.

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В воскресенье, 17 декабря, еще два наших земляка сыграют в АПЛ. Зинченко с Арсеналом попытается не отстать от лидера Ливерпуля и взять три балла в игре с Брайтоном. В свою очередь, Ярмолюк и Брентфорд станут на пути грозной Астон Виллы.

Завершат воскресную программу две встречи с участием украинских киперов. Андрей Лунин с Реалом сможет сыграть против Вильярреала, а Анатолий Трубин попытается помочь Бенфике одолеть Брагу. Вишенкой этого уик-энда станет матч в понедельник с участием лидера Ла Лиги Жироны. Команда Цыганкова и Довбика примет скромный Алавес и может укрепить свое положение.

Расписание матчей с участием украинских легионеров: