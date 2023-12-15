Найближчим вікендом, 15-18 грудня, в топ-лігах відбудуться чергові тури. Участь у них візьмуть чимало українських футболістів. 24 канал розповідає про всі матчі за участю наших гравців.

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Туринські пригоди Маліновського та Коваленка

Вже у п'ятницю, 15 числа, Руслан Маліновський із Дженоа спробує зупинити Ювентус, який веде боротьбу за чемпіонство. Самі ж генуезці йдуть 14-ими. На наступний день інший українець може зіграти в Серії А – Коваленко з Емполі відправляться в гості до ще одної туринської команди Торіно. "Сині" поки перебувають у зоні вильоту (18 місце).

У суботу ж в АПЛ одразу троє українців протистоятимуть явним аутсайдерам чемпіонату. Ілля Забарний (Борнмут) зіграє проти Лутона, Михайло Мудрик з Челсі протистоятиме Шеффілду, а Віталій Миколенко (Евертон) зійдеться з Бернлі.

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Завершить суботню програму топ-матч в Ла Лізі, де Роман Яремчук з Валенсією приймуть Барселону. На жаль, "кажани" йдуть в середині таблиці (11 місце), а сам українець отримує небагато часу на полі.

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У неділю, 17 грудня, ще двоє наших земляків зіграють в АПЛ. Зінченко з Арсеналом спробує не відстати від лідера Ліверпуля та взяти три бали у грі з Брайтоном. У свою чергу Ярмолюк та Брентфорд стануть на шляху грізної Астон Вілли.

Завершать недільну програму дві зустрічі за участю українських кіперів. Андрій Лунін з Реалом матиме змогу зіграти проти Вільярреала, а Анатолій Трубін спробує допомогти Бенфіці здолати Брагу. Вишенькою цього вікенду стане матч у понеділок за участю лідера Ла Ліги Жирони. Команда Циганкова та Довбика прийматиме скромний Алавес та може зміцнити своє положення.

Розклад матчів за участю українських легіонерів: