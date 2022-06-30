Розчарувало ставлення відомих європейських клубів, – Луческу про благодійне турне Динамо

У квітні київське Динамо виїхало за кордон, аби провести серію благодійних поєдинків на підтримку України. 29 червня кияни зіграли свій другий товариський матч у підготовці до нового сезону

Луческу: Футбол – це зв’язок, який передає ідею миру

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своєю думкою щодо проведення спортивних змагань у воєнний час. Фахівця обурило те, що деякі відомі європейські клуби відмовили у допомозі "біло-синім".

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Мабуть, наразі це важливо. Футбол – це зв’язок, який передає ідею миру. Ми вже бачили це під час пандемії коронавірусу: навіть без глядачів на трибунах усі були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не важливо, чи є вона вболівальниками, чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним,

– сказав тренер.

"Ми маємо бути прихильниками миру. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайнете по ТБ. Якщо все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин у прямому ефірі. Ми ніколи не зможемо зробити достатньо для миру. Знаєте, мене розчарувало ставлення європейських великих клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але дехто відмовився від цього", – зазначив Луческу.

Фахівець також пригадав, як евакуювався з України у перші дні повномасштабної війни.

"Я прагну спокою на нашій планеті, до набуття гармонії. Ми виїжджали автобусом з України до Румунії через Молдову, і я ніколи не забуду ці безперервні низки машини. Був 5-кілометровий коридор, яким чоловіки супроводжували своїх дружин і дітей до кордону, а потім поверталися на фронт. Це змусило мене згадати сцени 1939-1945 років", – додав фахівець.

Підготовка Динамо до нового сезону