Новий спаринг-партнер динамівців

Визначився ще один спаринг-партнер динамівців на тренувальному зборі перед стартом нового сезону. Підопічні Мірчі Луческу зіграють проти бельгійського Антверпена.

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Майбутній суперник "біло-синіх" чотири рази ставав чемпіоном країни. Наразі невідомо, на коли буде запланований цей контрольний поєдинок.

У сезоні-2021/2022 Антверпен посів четверте місце у лізі Жупіле. Клуб представлятиме Бельгію у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що чемпіоном став Брюгге, у складі якого грає український захисник Едуард Соболь.

Вже 29 червня Динамо проведе другий товариський матч на зборах у Швейцарії. Суперником стане місцева Лозанна. Перший поєдинок проти друголігового Івердона закінчився нічиєю 1:1.