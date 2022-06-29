Новий спаринг-партнер динамівців
Визначився ще один спаринг-партнер динамівців на тренувальному зборі перед стартом нового сезону. Підопічні Мірчі Луческу зіграють проти бельгійського Антверпена.
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Майбутній суперник "біло-синіх" чотири рази ставав чемпіоном країни. Наразі невідомо, на коли буде запланований цей контрольний поєдинок.
У сезоні-2021/2022 Антверпен посів четверте місце у лізі Жупіле. Клуб представлятиме Бельгію у кваліфікації Ліги конференцій.
Нагадаємо, що чемпіоном став Брюгге, у складі якого грає український захисник Едуард Соболь.
Вже 29 червня Динамо проведе другий товариський матч на зборах у Швейцарії. Суперником стане місцева Лозанна. Перший поєдинок проти друголігового Івердона закінчився нічиєю 1:1.
- Вже 20 липня київський клуб проведе перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Домашній матч кияни зіграють у польському Лодзі. Це місто добре відомо українському уболівальнику та футболістам Динамо, які зіграли на ньому у футболці збірної України у Лізі націй.
- У серпні ж планують розпочати чемпіонат України.